ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار في السوق الموازية

افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الأحد على ارتفاع بسيط بسعر صرف الدولار متراوحا ما بين "8820 - 8850" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".

سعر صرف الدولار قد سجل في السوق الموازية مساء أمس السبت، ما بين 8800 و8850 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وكان، ما بين 8800 و8850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.