ضمن 7 دول بالعالم.. صندوق النقد الدولي يكشف عن ميزة يتمتع بها بلد عربي

كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، عن ميزة تتمتع بها الإمارات العربية المتحدة من بين 7 دول في العالم.





وأكد أن الإمارات تصنف ضمن فئة الدول التي تمتلك صناديق ثروة سيادية ذات أصول ضخمة، ما يتيح لها مصدات مالية قوية وكافية، تتيح بدورها لها تأثيرات إيجابية في ما يتعلق بتلبية احتياجاتها الإجمالية من التمويل. وأشار الصندوق إلى أن القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لصناديق الثروة السيادية التابعة للإمارات تجاوز 100% من دينها الإجمالي، وكذلك 100% من ناتجها المحلي الإجمالي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.وأكد أن الإمارات تصنف ضمن فئة الدول التي تمتلك صناديق ثروة سيادية ذات أصول ضخمة، ما يتيح لها مصدات مالية قوية وكافية، تتيح بدورها لها تأثيرات إيجابية في ما يتعلق بتلبية احتياجاتها الإجمالية من التمويل.