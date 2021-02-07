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إقتصاد
ضمن 7 دول بالعالم.. صندوق النقد الدولي يكشف عن ميزة يتمتع بها بلد عربي
Lebanon 24
07-02-2021
|
12:00
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كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، عن ميزة تتمتع بها الإمارات العربية المتحدة من بين 7 دول في العالم.
وأشار الصندوق إلى أن القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لصناديق الثروة السيادية التابعة للإمارات تجاوز 100% من دينها الإجمالي، وكذلك 100% من ناتجها المحلي الإجمالي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
وأكد أن الإمارات تصنف ضمن فئة الدول التي تمتلك صناديق ثروة سيادية ذات أصول ضخمة، ما يتيح لها مصدات مالية قوية وكافية، تتيح بدورها لها تأثيرات إيجابية في ما يتعلق بتلبية احتياجاتها الإجمالية من التمويل.
ولفت صندوق النقد الدولي أن الدول السبع الأخرى التي تتمتع بهذه الميزة هي الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسنغافورة وسلطنة بروناي والنرويج.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن كل هذه الدول تمتلك قدرة الوصول إلى التمويل من خلال السوق، أي من خلال أدوات الدين التقليدية المتاحة في أسواق رأس المال، دون الاضطرار إلى منح شروط امتيازية للجهات الدائنة.
وتابع أن هذه الأسباب تبرر منح كل الدول السبع إشارة تفيد انخفاض المخاطر على خريطة المخاطر المُحتَمَلة الناجمة عن الديون، ما يعني أن هذه الدول تتمتع بالقدرة والاستدامة الكافيتين لسداد ديونها من دون مخاطر.
المصدر:
سبوتنيك
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