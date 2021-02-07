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إقتصاد
بريطانيا ستفرض ضرائب على الشركات التي ربحت من جائحة "كورونا"!
Lebanon 24
07-02-2021
|
15:00
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تعتزم بريطانيا فرض ضرائب على تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا التي ارتفعت مكاسبها خلال جائحة "كورونا"، وفق ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز" عن رسائل بريد إلكتروني مسربة.
ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن الصحيفة، فقد استدعت الحكومة البريطانية شركات عدّة، للبحث في سبل فرض ضريبة على المبيعات الإلكترونية، في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على "الأرباح الاستثنائية".
كما أشارت "صنداي تايمز" إلى أنّه "من المستبعد أن يكشف وزير المالية، ريشي سوناك، عن هذه الضرائب عند إعلان الميزانية المقرر في الثالث من آذار المقبل"، في حين "يرجح الإعلان عنها في النصف الثاني من العام".
وبعد اقتراض حكومي سنوي في طريقه لأن يصبح الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، يواجه ريشي سوناك ضغوطاً داخل حزبه "المحافظين" لإثبات أن الإنفاق تحت السيطرة عندما يقدم الميزانية الجديدة، حيث أظهرت بيانات الشهر الماضي أن الاقتراض العام بلغ منذ بداية السنة المالية في أبريل، مستوى قياسيا مرتفعا، عند 271 مليار جنيه إسترليني (نحو370 مليار دولار)، وفقا لـ"رويترز".
المصدر: روسيا اليوم
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