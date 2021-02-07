إقتصاد

تجمع رجال الأعمال في صيدا والجنوب ثمن قرار السماح للمطاعم بفتح خدمة التوصيل 24 ساعة

Lebanon 24
07-02-2021 | 23:52
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ثمن تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب قرار وزارة السياحة المتعلق بالسماح للمطاعم بفتح خدمة "delivery" و "takeaway" على مدار 24 ساعة.
 
 
واعتبر التجمع ان القرارات التي تتخذ على أسس علمية تكون مرضية لجميع الأطراف، مؤكداً أنّ مثل هذه الخطوات تساهم بتعزيز الدورة الاقتصادية وتحافظ على الامن المجتمعي.
 
ولفت التجمع إلى أنه سيواصل التنسيق مع كافة الجهات لتصويب القرارات التي تخص باقي القطاعات بحيث تحذو باقي الوزارات حذو وزارة السياحة، لما في ذلك من مصلحة للتجار واصحاب المصالح والموظفين جميعا.
وقال التجمع: "نحن لا نقوى على الاستمرار اكثر بنهج التفرد بالقرارت العمياء التي لا تأخذ بالحسبان اي اعتبار للازمة الاقتصادي التي تعصف بالبلاد وللوضع الحالي المزري الذي يعاني منه جميع التجار وارباب العمل".
 
 
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