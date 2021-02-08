البطاقة التمويلية بديل رفع الدعم... بنج موضعي للفقير

وتابعت: والسؤال الذي يُطرح، إذا كانت المعونة المباشرة ستصرف على مواد تتوفّر في السوق المحليّة والسوبرماركات، فكيف سيتمّ توفير تلك المواد؟هناك احتمالان: إما أن تتوفّر الأموال من مصرف لبنان وفق سعر صرف الدولار العائم، أو من خلال احتياطه بالعملات الأجنبية ما يعمّق من نسبة استنزافه.وعلى الأرجح لن يرضى البنك المركزي متابعة الإنفاق من احتياطه، بل سيتمّ تأمين الدولارات لاستيراد البضائع من السوق المتوفّرة وهي السوداء.وبذلك فإن الطبقة التي ستتلقى المعونة من الحكومة، ستَلقى الدعم المباشر في "يَد" وتشتري المواد المتوفّرة وفق تسعيرة السوق السوداء في "اليد" الأخرى. لكن، من أين تأتي أموال السوق السوداء؟من اللبنانيين المغتربين الذين كما توقّع مصدر مصرفي ونقدي لـ"نداء الوطن" "لن يتوانوا عن إرسال الدولارات الى أهلهم في لبنان مهما ساءت أوضاع البلاد".