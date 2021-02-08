إقتصاد

شركة "ترابة سبلين" تعاود تسليم الاسمنت

Lebanon 24
08-02-2021 | 09:34
A-
A+
Doc-P-791879-637483739303524955.jpg
Doc-P-791879-637483739303524955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت شركة "ترابة سبلين"، في بيان، أنه "لم تتمكن من تسليم الاسمنت منذ 7 كانون الثاني 2021، التزاما منها قرار الإقفال العام الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد معاودة العمل وتسليم الاسمنت بعد الحصول على الاستثناء الملائم".
مواضيع ذات صلة
محتجون قطعوا ساحة النجمة في صيدا اعتراضا على عدم شمولهم بقرار تخفيف قيود الاقفال
lebanon 24
08/02/2021 12:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الاقفال العام والازمة الاقتصادية في طرابلس والشمال: المطلوب برنامج دعم سريع يخفف التداعيات
lebanon 24
08/02/2021 12:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام للعاملين في مطاعم طرابلس إحتجاجاً على عدم استثنائهم من الاقفال
lebanon 24
08/02/2021 12:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تجار صيدا: قرارات الاقفال لا تراعي الحد الأدنى من حاجات الناس
lebanon 24
08/02/2021 12:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24

اسمنت

ترابة سبلين

الاقفال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:39 | 2021-02-08
11:02 | 2021-02-08
09:33 | 2021-02-08
09:33 | 2021-02-08
08:00 | 2021-02-08
06:32 | 2021-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website