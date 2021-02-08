شركة "ترابة سبلين" تعاود تسليم الاسمنت

أوضحت شركة "ترابة سبلين"، في بيان، أنه "لم تتمكن من تسليم الاسمنت منذ 7 كانون الثاني 2021، التزاما منها قرار الإقفال العام الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد معاودة العمل وتسليم الاسمنت بعد الحصول على الاستثناء الملائم".