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إقتصاد
شركة "ترابة سبلين" تعاود تسليم الاسمنت
Lebanon 24
08-02-2021
|
09:34
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أوضحت شركة "ترابة سبلين"، في بيان، أنه "لم تتمكن من تسليم الاسمنت منذ 7 كانون الثاني 2021، التزاما منها قرار الإقفال العام الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد معاودة العمل وتسليم الاسمنت بعد الحصول على الاستثناء الملائم".
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اسمنت
ترابة سبلين
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