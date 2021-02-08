وزني وقع قرارا يتعلق بحماية المناطق المتضررة نتيجة انفجارالمرفأ ودعم إعادة إعمارها

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند "رابعاً" من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) وفي المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).ونصّ القرار على ما يلي:الضريبة على الدخل ورسم الانتقال الإعفاءات المتعلقة ب يحدد هذا القرار دقائق تطبيق: المادة الأولىوالضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند "رابعاً" من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) وفي المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).(البندان أولاً وحادي عشر من المادة السادسة من القانون : في ما يتعلق بالضريبة على الدخل: أولاً194/2020)واردات المؤسسات الخاضعة للتكليف بضريبة : تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الثانيةالمادة الدخل على أساس الربح الحقيقي، المبالغ المدفوعة والهبات العينية المعطاة على سبيل التبرّع بقصد مساعدة المكلفين أو المواطنين المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020 وذلك اعتبارا من 5/8/2020 ولغاية 31/12/2021 ، سواء حصل التبرّع مباشرةً إلى المكلفين أو المواطنين المتضررين، أو حصل بشكل غير مباشر من خلال التبرّع الى مؤسسات وهيئات ومنظمات وجمعيات تقوم هي بدفعها إلى هؤلاء المتضرّرين، أو تستعملها لتمويل عمليات ترميم وإعادة إعمار ممتلكاتهم.ومؤسساتهم ومنازلهمفر الشروط التالية:اتو يجب القرار،من هذا الثانيةمن أحكام المادة الاستفادةمن أجل :لثةة الثادالما1- تقديم كتاب خطي من المكلف المتبرع إلى الدائرة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفه لديها قبل 31/01/2021 يعلمها بموجبه بقيمة التبرعات النقدية المأخوذة من أرباح سنة 2020 أو بقيمة التبرعات العينية، وقبل 31/01/2022 بقيمة التبرعات النقدية المأخوذة من أرباح سنة 2021 أو بقيمة التبرعات العينية، والتي سوف يتم التصريح عنها في بياناته المالية السنوية.2- أن يتم تدوين تلك التبرعات في قيوده المحاسبية وفقا للأصول.3- أن يكون اسم المتبرع له أو الجهة المتبرع لها مدرجاً في البيانات الصادرة عن اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020.4- أن يحتفظ المكلف المتبرع بالمستندات الثبوتية المتعلقة بالمبالغ والهبات العينية المتبرع بها لا سيما:- هوية الشخص المتبرع له أو المستند المتعلق بالجهة المتبرع لها وتوقيعه على المستند الثبوتي باستلام المبالغ أو الهبات العينية، في حال تمّ التبرّع مباشرة إليه أو إليها.- محضر استلام موقع من قبل الهيئات والجمعيات والمنظمات وغيرها، في حال تمّ التبرّع من خلالها.5- أن لا تزيد المبالغ المتبرع بها عن أرباح السنة التي حصل خلالها التبرع دون الأخذ بالنتائج المدورة سواء كانت ربحا أو خسارة.6- أن لا تكون نتيجة الدورة المالية التي يتم خلالها التبرع خسارة.تعتبر بة الدخل على أساس الربح الحقيقي،له مكلفاً بضري المتبرعإذا كان المتضرر :المادة الرابعةالمبالغ أو قيمة الهبات العينية المتبرع بها لصالحه إيرادات استثنائية، أما إذا كان مكلفاً بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع تعتبر المبالغ أو قيمة الهبات العينية المتبرع بها إيراداً يتوجب التصريح عنه ضمن الإيرادات الناتجة عن مزاولة النشاط.يستفيد من أحكام البند الحادي عشر من المادة السادسة من القانون رقم : المادة الخامسة194/0202:- المكلفون على أساس الربح الحقيقي.- المكلفون اختيارياً على أساس الربح المقطوع ومتعهدو الأشغال العامة ومؤسسات الملاحة البرية الخاضعون حتماً للتكليف على أساس الربح المقطوع.وذلك وفقا لما يلي:: المكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي: 1أ- تحتسب القيمة الدفترية للأصول الثابتة المادية المدرجة في ميزانية المكلفين وتصاريحهم الموقوفة بتاريخ 31/12/2019 (رصيد القيمة التاريخية لهذه الأصول وقيمة الاستهلاك المجمع) المتضررة بشكل كلي من جراء الانفجار والتي لا يمكن إعادة استعمالها بأي شكل من الأشكال، وفقاً لسجلات المكلف المحاسبية الموجودة لديه أو المعاد تكوينها إذا كانت قد تعرضت للتلف من جراء الانفجار، وتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة لضريبة الباب الأول.أما الأصول المتضررة بشكل جزئي والتي تم ترميمها وإعادة وضعها في الاستعمال فإن مصاريف الترميم تعتبر من المصاريف الرأسمالية وتضاف إلى تكلفة الأصل وتستهلك معه وفقاً لمعدلات الاستهلاك المعمول بها الواردة في القرارات الصادرة عن وزير المالية.ب- يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل نتيجة تحميل حساب النتيجة بخسارة الأصول الثابتة المادية المتضررة وقيمة المخزون من جراء الانفجار لمدة خمس سنوات إضافية أي لثماني سنوات تلي سنة 2020 بدلاً من ثلاث سنوات، على أن يغطى عجز سنة 2020 من أرباح السنة الثانية وإذا بقي رصيد منه ينزل من أرباح السنة الثالثة وهكذا.ويبقى رصيد الأرباح الحاصلة خلال هذه السنوات إن وُجد خاضعاً للأحكام القانونية العادية.ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن التصريح عن الربح الحقيقي وفقاً للنماذج المعتمدة من وزارة المالية لكل نوع من المكلفين (ف، أ، ش).المكلفون بضريبة الدخل اختيارياً على أساس الربح المقطوع ومتعهدو : 2برية الخاضعون حتماً للتكليف على أساس الأشغال العامة ومؤسسات الملاحة ال: الربح المقطوعتحتسب القيمة الدفترية للأصول الثابتة المادية المتضررة (رصيد القيمة التاريخية لهذه الأصول وقيمة الاستهلاك المجمع) وقيمة المخزون المتضرر من واقع دفتر الأصولالثابتة أو سجل الجرد الموجود لدى المكلفين أو المعاد تكوينه إذا كان قد تعرض للتلف من جراء الانفجار، وتنزل هذه الخسائر من الإيرادات الخاضعة لضريبة الدخل عن العام 2020، وفي حال كانت تلك الخسائر أكبر من تلك الإيرادات تنزل من إيرادات عام 2021.على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية يتوجب السادسة:المادة العامة، الملزمين بمسك السجلات والمستندات المحاسبية الذين فقدت أو أتفلت سجلاتهم ومستنداتهم كلياً أو جزئياً من جراء انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020، أن يعيدوا بالوسائل المتاحة لهم تكوين المعلومات المحاسبية عن أعمال سنوات 2012 ولغاية تاريخ نشر القانون رقم 194/2020، وذلك بالإستناد إلى كشوفات المصارف والبيانات الجمركية ومن خلال المستندات المتوافرة لدى زبائنهم ومورديهم وتقرير مفوضي المراقبة.يعفى المكلف من كافة الغرامات المتعلقة بمسك السجلات والمستندات المحاسبية المنصوص عليها قانوناً في حال كانت تلف السجلات والمستندات أو فقدانها ناتجاً عن انفجار مرفأ بيروت، وتتوجب الغرامة إذا تمنع المكلف، وكان باستطاعته ذلك، عن إعادة تكوين المعلومات المحاسبية وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا رفض بناءً لطلب الإدارة الضريبية المختصة، إبراز كشوفاته المصرفية في حال توفرها لدى المصارف التي يتعامل معها، أو إذا ضمن سجلاته أو تصريحه بيانات أو معلومات مغلوطة أو ناقصة.لبند وا 2020/194: (البند خامساً من المادة السادسة من القانون في ما يتعلق برسم الإنتقال: ثانياً"رابعاً" من القانون رقم 185/2020 .أو بتاريخ لاحق لهذا التاريخ 2020/8/4بتاريخ الذين قضوا : تُعفى تركات اللبنانيين المادة السابعةنتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 من رسم الإنتقال المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته,على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة.يتوجب على الورثة وفي مهلة أقصاها 28/8/2021 تقديم التصاريح والمستندات الثبوتية إلى الوحدات المالية المختصة برسم الإنتقال في بيروت والمحافظات.تقال المبالغ الملحوظة في بوالص التأمين على الحياة في حال كان : تُعفى من رسم الإنالمادة الثامنةالمستفيد أو المستفيدون من هذه البوالص من الورثة الشرعيين لشخص لبناني قضىمن جراء إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 أو بتاريخ لاحق لهذا التاريخ شرط تقديم التصريح ضمن المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا القرار.التي هبات والتبرعات العينية والنقدية،: تعفى من رسوم الإنتقال جميع المساعدات والالمادة التاسعةيثبت أنها دُفعت أو سلمت أو تُدفع أو تُسلّم على سبيل الإسعاف أو التبرع أو الإحسان إلى الجمعيات والهيئات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص الطبيعيين المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت خلال الفترة الممتدة بين 4/8/2020 و28/8/2021.: تبقى رسوم الإنتقال المسددة حقاً من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها. المادة العاشرةبقرار وزير المحددة: يتوجب على الورثة تقديم التصاريح والمستندات الثبوتية المادة الحادية عشرالمالية رقم 609/1 تاريخ 14/8/2019, إلى الوحدات المالية المختصة برسم الإنتقال في بيروت والمحافظات، بحسب البند رقم 13 من وثيقة الوفاة الذي يحدد سكن وإلى حين استحداث قاعدة البيانات الإلكترونية المشار إليها المتوفى، مضافاً إليها ، تعهد من قبل الوريث مقدم الطلب بأن الوفاة حصلت 2020/194في القانون رقم بسبب انفجار مرفأ بيروت وذلك على كامل مسؤوليته المدنية والجزائية أو إفادة من .الجيش اللبناني بذلكتتولى الوحدات المالية المختصة برسم الإنتقال التحقق من هوية الأشخاص الثانية عشر: المادةالطبيعيين والمعنويين الذين يستفيدون من الإعفاءات من هذا الرسم من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية المنشأة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 وتطبيق الإعفاءات عليهم, وإعطائهم الترخيص المطلوب للإستحصال على حكم حصر الإرث وإعطائهم مذكرات الإنتقال وفقاً للأصول, على أن يُذكر في خانة الملاحظات أنها معفاة من رسم الإنتقال عملاً بأحكام البند خامساً من المادة السادسة من القانون 194/2020 أو البند "رابعاً" من القانون رقم 185/2020.من المادة السادسة من القانون : (البند ثامناًفي ما يتعلق بالضريبة على الأملاك المبنية: ثالثاً194/2020): تُعفى من ضريبة الأملاك المبنية وحدات وأقسام الأبنية السكنية وغير السكنية التي المادة الثالثة عشرهُدمت أو تضررت بنتيجة إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وذلك عن الفترة من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021.: يستفيد من هذا الإعفاء مالكو ومستثمرو هذه الأبنية أو أقسام الأبنية أو من هم عشر المادة الرابعةبحكمهم.تتولى الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية كل في نطاق : المادة الخامسة عشرصلاحياتها، إحصاء الوحدات والأقسام التابعة لها التي تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في البند ثامناً من المادة السادسة من القانون رقم194 تاريخ 16/10/2020 من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية التي أنشأتها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون نفسه وتطبيق الإعفاءات عليها.لمرممة أو غير المنجزة إلى حين وحدات وأقسام الأبنية غير ايستمر الإعفاء ل: السادسة عشر ةدالماإنتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار في حال استمرت تلك الأعمال إلى ما بعد 31/12/2021.من موجب و أقسام الأبنية أو من هم بحكمهم،: يُعفى مالكو ومستثمرو هذه الأبنية أالمادة السابعة عشرتقديم طلب لوقف ضريبة الأملاك المبنية، إلاّ أنه يتوجب عليهم إبلاغ الدائرة المالية المختصة عند إنتهاء أعمال الترميم أو إعادة الإعمار وقبل معاودة الإشغال وفقاً لأحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية.الموافق لوحدات هذه الأبنية أو أقسامها تبقى سارية المفعول التقديرات المباشرة :الثامنة عشر ةدالماعليها قبل تاريخ الهدم أو التخريب بعد إعادة البناء أو الترميم، شرط إعادة إشغالها من نفس الشاغل في الوحدة ذاتها أو في القسم ذاته، طالما أن التقسيمات الداخلية لهذه الوحدة أو القسم لم تتغيّر بعد إعادة البناء أو الترميم ولم تجر عليها أية تحويرات أو إضافات.