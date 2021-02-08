للمرة الأولى منذ عام... سعر برميل "برنت" يتجاوز 60 دولارا

تجاوز سعر خام برنت اليوم 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في وقت يزداد تفاؤل المستثمرين حيال الطلب على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كوفيد. حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 26،1 في المئة ليسجل 19،60 دولارا في وقت انتعشت الأسواق على خلفية إطلاق اللقاحات وتراجع سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا والآمال المرتبطة بإقرار النواب الأميركيين حزمة الرئيس جو بايدن الضخمة لتحفيز الاقتصاد.