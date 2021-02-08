إيدال: أمام المودعين فرصة لاستثمار ودائعهم المحجوزة.. مشروع مبتكر وسلّة تحفيزات للمستثمرين

أن تؤمن فرصًا استثمارية في بلد يواجه أزمات مالية إقتصادية وسياسية تزلزل كيانه، ليست مهمّة سهلة على الإطلاق، قد تبدو للبعض أنّها مستحيلة حاليًّا، ولكنّها أكثر من ضرورية للبقاء والصمود. في لبنان هناك هيئة مختصّة بالإستثمار، هي "إيدال" أو المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان، ماذا تفعل في ظل الوضع الراهن؟



أمام "إيدال" خياران، إنتظار الحلول لمعاودة المهمّة التي أنشئت لأجلها، بصرف النظر عن المدى الزمني الذي قد تستغرقه تلك الحلول، والتذرع بواقع الحال على قاعدة أنّه يفوق قدراتها، أو اللجوء إلى الإبتكار والبحث عن بقعة ضوء وسط العتمة، لجذب استثمارات رغم كل شيء. ماذا اختارت؟

بهذا السؤال توجّهنا إلى القيّمين على "إيدال" لنجد أنّهم وضعوا خطّة لمواكبة المرحلة الحرجة، وأنجزوا جزءًا يسيرًا منها، ليس لجذب استثمارات فحسب، بل للمحافظة على المستثمرين الحاليين ومساعدتهم على الصمود، خصوصًا أنّ الأزمة الحالية فرضت تعديلًا في المفاهيم الإقتصادية لصالح الإقتصاد المنتج، بحيث لاحظت" إيدال" رغبة في التوجه نحو الاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعة، فعملت الى مواكبتها بتقديم سلّة تسهيلات وتحفيزات.