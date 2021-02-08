إقتصاد

اعتصام لتجار راشيا رفضا لمحاولة فتح فرع لشركة تجارية

Lebanon 24
08-02-2021 | 16:16
A-
A+
Doc-P-792012-637483989105324766.jpg
Doc-P-792012-637483989105324766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ تجار وأصحاب المحال التجارية اعتصاما أمام سرايا راشيا اعتراضا على محاولة فتح احدى الشركات التجارية الكبرى (تجارة المواد الغذائية والتموينية) فرعا لها في المنطقة، الامر الذي اعتبروه يؤثر سلبا على مؤسساتهم التجارية.

طلايع
وقال ناصر طلايع باسم المعتصمين: "نرفض فتح فرع للمؤسسة في هذه الظروف بالذات، لأنه يشكل خطرا ويؤذي تجار منطقة راشيا، حيث يعمل في مؤسساتنا التجارية أكثر من 400 موظف وموظفة يؤمنون سبل العيش لاكثر من 500 عائلة، وذلك من شأنه تدمير الدورة الاقتصادية في المنطقة بكل جوانبها. ونتمنى على ابناء المنطقة وفاعلياتها الوقوف إلى جانبنا".

شهلا
من جهته، قال فيصل أبو شهلا: "قطع الارزاق من قطع الأعناق، وفتح مثل هذه المؤسسة يعتبر قطعا لارزاقنا وتشريدا لعشرات العائلات، من خلال إفراغ مؤسساتنا ومحالنا التجارية من عشرات العمال، حيث هناك قرابة ال400 مؤسسة ومحل تجاري".

أضاف: "سنكمل حتى النهاية، ونقترح كتجار في منطقة راشيا، شراء جميع البضائع مهما كانت حتى لو وصل سعرها الى 200 الف دولار وفق التسعيرة المطلوبة بشكل يساعد أهلنا في المنطقة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
18:00 | 2021-02-08
15:05 | 2021-02-08
14:51 | 2021-02-08
14:25 | 2021-02-08
13:00 | 2021-02-08
12:54 | 2021-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website