اعتصام لتجار راشيا رفضا لمحاولة فتح فرع لشركة تجارية

نفذ تجار وأصحاب المحال التجارية اعتصاما أمام سرايا راشيا اعتراضا على محاولة فتح احدى الشركات التجارية الكبرى (تجارة المواد الغذائية والتموينية) فرعا لها في المنطقة، الامر الذي اعتبروه يؤثر سلبا على مؤسساتهم التجارية.

طلايع

وقال ناصر طلايع باسم المعتصمين: "نرفض فتح فرع للمؤسسة في هذه الظروف بالذات، لأنه يشكل خطرا ويؤذي تجار منطقة راشيا، حيث يعمل في مؤسساتنا التجارية أكثر من 400 موظف وموظفة يؤمنون سبل العيش لاكثر من 500 عائلة، وذلك من شأنه تدمير الدورة الاقتصادية في المنطقة بكل جوانبها. ونتمنى على ابناء المنطقة وفاعلياتها الوقوف إلى جانبنا".

شهلا

من جهته، قال فيصل أبو شهلا: "قطع الارزاق من قطع الأعناق، وفتح مثل هذه المؤسسة يعتبر قطعا لارزاقنا وتشريدا لعشرات العائلات، من خلال إفراغ مؤسساتنا ومحالنا التجارية من عشرات العمال، حيث هناك قرابة ال400 مؤسسة ومحل تجاري".

أضاف: "سنكمل حتى النهاية، ونقترح كتجار في منطقة راشيا، شراء جميع البضائع مهما كانت حتى لو وصل سعرها الى 200 الف دولار وفق التسعيرة المطلوبة بشكل يساعد أهلنا في المنطقة".