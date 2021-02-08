20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
اعتصام لتجار راشيا رفضا لمحاولة فتح فرع لشركة تجارية
Lebanon 24
08-02-2021
|
16:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ تجار وأصحاب المحال التجارية اعتصاما أمام سرايا راشيا اعتراضا على محاولة فتح احدى الشركات التجارية الكبرى (تجارة المواد الغذائية والتموينية) فرعا لها في المنطقة، الامر الذي اعتبروه يؤثر سلبا على مؤسساتهم التجارية.
طلايع
وقال ناصر طلايع باسم المعتصمين: "نرفض فتح فرع للمؤسسة في هذه الظروف بالذات، لأنه يشكل خطرا ويؤذي تجار منطقة راشيا، حيث يعمل في مؤسساتنا التجارية أكثر من 400 موظف وموظفة يؤمنون سبل العيش لاكثر من 500 عائلة، وذلك من شأنه تدمير الدورة الاقتصادية في المنطقة بكل جوانبها. ونتمنى على ابناء المنطقة وفاعلياتها الوقوف إلى جانبنا".
شهلا
من جهته، قال فيصل أبو شهلا: "قطع الارزاق من قطع الأعناق، وفتح مثل هذه المؤسسة يعتبر قطعا لارزاقنا وتشريدا لعشرات العائلات، من خلال إفراغ مؤسساتنا ومحالنا التجارية من عشرات العمال، حيث هناك قرابة ال400 مؤسسة ومحل تجاري".
أضاف: "سنكمل حتى النهاية، ونقترح كتجار في منطقة راشيا، شراء جميع البضائع مهما كانت حتى لو وصل سعرها الى 200 الف دولار وفق التسعيرة المطلوبة بشكل يساعد أهلنا في المنطقة".
تابع
الأكثر قراءة
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
19:26 | 2021-02-07
07/02/2021 07:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة ليلية لبهاء الحريري
Lebanon 24
إطلالة ليلية لبهاء الحريري
00:57 | 2021-02-08
08/02/2021 12:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هام جداً.. هذا ما كشفه وزير التربية عن الإمتحانات الرسمية لهذا العام
Lebanon 24
هام جداً.. هذا ما كشفه وزير التربية عن الإمتحانات الرسمية لهذا العام
22:41 | 2021-02-07
07/02/2021 10:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. لائحة بالقطاعات المشمولة بالمرحلة الأولى من إعادة فتح البلد
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. لائحة بالقطاعات المشمولة بالمرحلة الأولى من إعادة فتح البلد
20:31 | 2021-02-07
07/02/2021 08:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله سيطل في هذا الموعد
Lebanon 24
نصرالله سيطل في هذا الموعد
09:05 | 2021-02-08
08/02/2021 09:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
18:00 | 2021-02-08
تسلا تستثمر المليارات في بتكوين وتنعشها
15:05 | 2021-02-08
مرفأ طرابلس بين الاهمال المعتاد والاستثمار المستجد.. هل لحركته بركة؟
14:51 | 2021-02-08
اعتصام للقطاع التجاري في صيدا احتجاجا على عدم شموله بقرار تخفيف قيود الاقفال
14:25 | 2021-02-08
حب الله: ممثّلو شركات الاسمنت تعهّدوا بالالتزام بالسعر الرسمي لطن الترابة
13:00 | 2021-02-08
إيدال: أمام المودعين فرصة لاستثمار ودائعهم المحجوزة.. مشروع مبتكر وسلّة تحفيزات للمستثمرين
12:54 | 2021-02-08
تجار صور يحتجون
فيديو
جان عبيد الى مثواه الأخير.. مأتم رسمي وشعبي (فيديو وصور)
Lebanon 24
جان عبيد الى مثواه الأخير.. مأتم رسمي وشعبي (فيديو وصور)
17:16 | 2021-02-08
08/02/2021 18:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
08/02/2021 18:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
08/02/2021 18:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact