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إقتصاد
تسلا تستثمر المليارات في بتكوين وتنعشها
Lebanon 24
08-02-2021
|
18:00
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قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في إفصاح سنوي، إنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية بتكوين.
وفجرت شركة تسلا، الاثنين، مفاجأة ضخمة بإعلانها عن استثمارها لنحو 1.5 مليار دولار في بتكوين، ومن المتوقع أن تبدأ قبول الدفع بها مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب، مما دفع العملة الإلكترونية للصعود أكثر من 10 بالمئة.
فقد قالت تسلا في إفصاح إن القرار يأتي في إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق كشركة، وإنها تستهدف تنويع وتعظيم عائداتها السائلة.
وقالت إنها استثمرت ما مجموعه 1.5 مليار دولار في بتكوين في ظلال تغيير في السياسة، وقد "تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل".
وبعد إعلان تسلا، قفزت بتكوين إلى ذروة غير مسبوقة.
وقفزت بتكوين بأكثر من 10 بالمئة، اليوم الاثنين، إلى قمة غير مسبوقة بعد إعلان تسلا استثمارها 1.5 مليار دولار تقريبا في العملة المشفرة الشهر الماضي.
ورفعت تلك الأنباء بتكوين لما يصل إلى 43 ألفا و625 دولارا.
وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن الاستثمار بعد عشرة أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم "بتكوين" إلى حسابه على تويتر، وهو ما رفع بتكوين في ذلك اليوم.
المصدر: سكاي نيوز
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