المصارف تخفض قيمة دولار الرواتب

كتبت ليا قزي في" الاخبار" : إختراع سعر صرف «المنصّة» المُحدّد بـ3900 ليرة لبنانية لكل دولار، كان له «فائدة» بالنسبة إلى موظفي بعض المصارف التجارية. فعددٌ كبير من هذه المصارف، قام في الأشهر الثمانية الأخيرة بتحويل نسبةٍ من رواتب العاملين لديها إلى الدولار بحسب سعر صرف 1515 ليرة للدولار، حتّى يتمكّن الموظفون من سحبها على أساس سعر 3900 ليرة للدولار. خطوةٌ اعتبرتها إدارات المصارف «إبرة المورفين» لموظفين يسود مستقبلهم المهني القلق، بعد أن كانوا قبل سنة «يُحسَدون» على «وظيفة المكتسبات» الجمّة. ومن جهة العاملين فقد قبلوا بهذه «الزودة» على اعتبار أنّها تسند احتياجاتهم وتسدّ جزءاً ولو يسيراً من التآكل الذي أصاب رواتبهم. ولكن يبدو أنّ تاريخ صلاحية هذه الخطوة قد شارف على الانتهاء.

وأضافت: قبل قرابة أسبوع، أبلغ مصرف «سارادار» الموظفين لديه تعديل آلية دفع الرواتب، واستبدال سعر الـ3900 بسعر صرف يبلغ 3100 ليرة على اعتبار أنّ هذا «سعر دولار الشيك»، الذي يقوم المصرف ببيعه في «السوق» حتّى يتمكّن من تسديد الرواتب، مع ما تعنيه من ترتيب خسائر إضافية على ميزانيته. هذه الرواية قدّمها «سارادار» للموظفين، طالباً منهم التوقيع على موافقتهم اعتماد سعر الصرف الجديد.

لماذا تراجع «سارادار» عن «خدمة الـ3900» ليرة؟ الإدارة أبلغت الموظفين أنّ مصرف لبنان «مُنزعجٌ» من هذه «الخدمة»، خاصة أنّ مصارف أخرى حوّلت كامل رواتب بعض الموظفين من الليرة إلى الدولار حتى يسحبوها وفق سعر 3900 ليرة. إضافةً إلى أنّ «المركزي» مارس نوعاً من «التهديد» على مصارف بعدم بيعها المزيد من «الدولار المصرفي»، أو طلب تسديده على أساس 3900 ليرة. لذلك اعتبر بعض العاملين في القطاع خطوة «سارادار» مُقدّمة لتبدأ مصارف أخرى تخفيض تقديماتها إلى الموظفين، عبر رمي المسؤولية على مصرف لبنان