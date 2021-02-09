إقتصاد

أسعار النفط تسجل مستويات قياسية جديدة

Lebanon 24
09-02-2021 | 12:00
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واصلت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد مزيج "برنت" فوق مستوى الـ61 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 يناير الماضي.

 

وبحلول الساعة 07:34 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 61.03 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.72% إلى 58.39 دولار للبرميل.

 

وكانت أسعار النفط قد سجلت أمس الإثنين مستويات قياسية في نحو عام، وذلك بعدما صعدت فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

 

وجاء الارتفاع بدعم من تفاؤل بشأن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وتخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة "أوبك+". وتعهدت السعودية بإجراء تخفيضات إضافية في الإمدادات في شباط وآذار 2021.

المصدر: روسيا اليوم
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