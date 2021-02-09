إقتصاد

تجار صور يحتجون على قرار الإغلاق: كارثة حقيقية

Lebanon 24
09-02-2021 | 14:18
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نفذ أصحاب المحال التجارية في مدينة صور، وقفة احتجاجية على قرار الإغلاق. وألقى عضو جمعية تجار صور غزوان حلواني كلمة باسمهم عدد فيها "النكسات التي تتعرض لها مختلف القطاعات". وقال: "ما وصلنا إليه اليوم شكل منعطفا خطيرا يمكن أن يؤدي الى كارثة حقيقية تحتم على أصحاب المحال التجارية إقفال مؤسساتهم وتركها للقدري".

وناشد "إعادة النظر بهذه القرارات التي أنهت مواسم التجار، ونأمل من وزارة الاقتصاد تعويض أصحاب المحال التجارية واتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة وفتح أبواب أرزاق الناس وتسطير محاضر بكل مخالف".
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