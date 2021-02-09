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إقتصاد
إرتفاع مبيعات السيارات في الصين 30% في الشهر الاول من السنة
Lebanon 24
09-02-2021
|
18:00
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قفزت مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق في العالم، بنسبة 30% في الشهر الأول من العام 2021 الجاري، مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، وهو عاشر شهر من الزيادة على التوالي، وذلك في وقت تواصل فيه الصين قيادة تعافي صناعة السيارات العالمية من جائحة "كوفيد-19".
وأظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أن المبيعات وصلت إلى 2.5 مليون سيارة في كانون الثاني الفائت.
وزادت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، بنسبة 239% الشهر الماضي لتصل إلى 179 ألف وحدة.
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