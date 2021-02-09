"توتال" العملاقة تعتزم تغيير اسمها

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" أنّها تعتزم تغيير اسم الشركة إلى "توتال إنيرجي"، وذلك كجزء من خطة تحوّل تتضمن تقليل الانبعاثات.وتتوقع الشركة الفرنسية أن يشهد قطاع الطاقة العالمي تغييرات استراتيجية في العقد الحالي، ووفقاً لها فإنّ القطاع سيشهد زيادة في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة والكهرباء، بينما ستنخفض حصة المنتجات البترولية من 55% إلى 30% في ميزان المبيعات.وأضافت الشركة في بيان: "لدعم هذا التحول ستقترح المجموعة على المساهمين في اجتماع 28 أيار 2021 تغيير الاسم إلى توتال إنيرجي"، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.