سعر صرف الدولار يقترب أكثر من حاجز الـ9000 ليرة لبنانية

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 8820 و8875 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما سجل صباحاً ما بين 8840 و8800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.