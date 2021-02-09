إقتصاد

سعر صرف الدولار يقترب أكثر من حاجز الـ9000 ليرة لبنانية

Lebanon 24
09-02-2021 | 22:26
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 8820 و8875 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما سجل صباحاً ما بين 8840 و8800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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