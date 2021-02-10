مصر الوجهة السياحية "الأكثر تفضيلا" عالميا

أجرت مجلة "travel inside" السويسرية، المختصة بالشأن السياحي، استطلاع رأي عبر موقعها الإلكتروني، للتعرف على أفضل الوجهات السياحية العالمية، لتتصدر مصر الترتيب متفوقة على 18 وجهة أخرى، من بينها جزر المالديف التي جاءت في المركز الثاني، وجزر الكاريبي التي احتلت المركز الثالث في جدول الترتيب.

كما أعلنت المجلة السويسرية عن نتائج هذا الاستطلاع الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن المناخ المميز لدول شمال إفريقيا بشكلٍ عام، ومصر بشكل خاص، بجانب التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية للسائحين، كان عامل الجذب الأهم للسائحين في الوقت الحالي.

من جانبها، تقول المتحدثة الإعلامية لوزارة السياحة والآثار، سها بهجت إن الدولة لديها خطة قوية للحفاظ على حركة السياحة مع ضمان سلامة السائحين والعاملين في قطاع السياحة، "الأولوية دائما للحفاظ على سلامة الجميع في ظل جائحة كورونا".

وتضيف سها بهجت لموقع "سكاي نيوز عربية": "منذ عودة استقبال السياح في بداية تموز الماضي، بعد انقطاع دام لأكثر من أربع أشهر، كنا نخوض تحديًا كبيرًا، لتنشيط قطاع اقتصادي مهم، وبتوالي الأفواج السياحية، تكوّن الانطباع الذي نسعى لتخليده في أذهان السياح، وهو أن مصر قادرة على الحفاظ سلامة أي شخص تطيء قدماه أراضي المحروسة".

كما توضح بهجت أن التعاون القوي بين وزارتي "السياحة" و"الصحة" في الفترة الأخيرة، يعد السبب الأهم في عودة الحياة من جديد إلى السياحة المصرية، "أي إنجاز يحدث داخل الدولة، خلال الأزمة العالمية الحالية، يكون مدعومًا من قبل العاملين في قطاع الصحة بمصر".

وتابعت:" لم نأخذ قرار عودة السياحة من جديد إلا في حالة الاستعداد التام داخليا، فقمنا بتجهيز كافة الأماكن السياحية من الناحية الطبية قبل أي شيء، فلا يمكن لأي مكان سياحي استقبال سائحين إلا في حالة الحصول على شهادة صحية، وانطباق كافة الشروط عليه، ونقوم بعمل زيارات مفاجأة للتأكد من التزام تلك الأماكن بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية".

.