إقتصاد

تجاهل بيانات "مهمة" يقود أسعار النفط إلى الانخفاض

Lebanon 24
10-02-2021 | 21:00
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نزلت أسعار النفط، الأربعاء، مما يهدد بإنهاء أطول صعود في عامين في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون بيانات مهمة للقطاع تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية، مما عزز التفاؤل بشأن زيادة متوقعة في الطلب العالمي على الوقود.


وتراجع خام برنت سنتا إلى 61.08 دولار للبرميل، بعدما زاد نحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، حين لامس أعلى مستوى في 13 شهرا. وتراجع الخام الأميركي ثمانية سنتات إلى 58.28 دولار.

وصعد برنت لثمانية أيام على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب مستمرة منذ كانون الثاني 2019. وربح الخام الأميركي لسبعة أيام في أطول صعود منذ شباط 2019.

وقال كيفين سولومون محلل اقتصاديات الطاقة لدى ستون إكس"ارتفاع أسعار النفط ربما يشجع زيادة الإنتاج عالميا، بينما قد يحد ارتفاع التحوط من الصعود أكثر".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة في النصف الثاني من 2021 وفي2022، بيد أنها راجعت بالخفض تقديرها لزيادة الإنتاج للعام الجاري كاملا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من شباط إلى نحو 474.1 مليون برميل. 

وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل وفقا لما قاله معهد البترول.

لكن مخزونات البنزين زادت لترتفع 4.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة 1.8 مليون برميل.

وصعدت أسعار النفط منذ تشرين الثاني إذ أطلقت الحكومات حملات للتطعيم من فيروس كورونا بينما تضخ حزم تحفيز كبيرة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
المصدر: سكاي نيوز
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