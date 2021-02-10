الدولار ينخفض...كيف أقفل في السوق الموازية؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، على انخفاض طفيف تراوح ما بين 8775 و 8825 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً 8820 و8870 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

