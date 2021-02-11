إقتصاد

"ادفعوا اللي عليكن وبالدولار والا ما في كهربا"

Lebanon 24
11-02-2021 | 06:52
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كتبت رنى سعرتي في " الجمهورية": تهدّد الشركة الأميركية  primesouth، التي بدأ التعاقد معها في 16 شباط 2016 ويتنهي عقدها يوم الاثنين 15 شباط 2021، بالانسحاب وتسليم معملي إنتاج الكهرباء دير عمار والزهراني لمؤسسة كهرباء لبنان التي طالبت بدورها بتمديد العمل للشركة، وحصلت على موافقة وزارتي المالية والطاقة. لكنّ الشركة الاميركية رفضت التمديد قبل دفع مستحقاتها السابقة البالغة قيمتها 45 مليون دولار، ومستحقاتها الجديدة للعام المقبل والبالغة 60 مليون دولار.

 

عُقدت اجتماعات عدّة في هذا الاطار بين وزير الطاقة ريمون غجر ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومسؤولين في مصرف لبنان للتوصّل الى صيغة حول كيفية تأمين مستحقات الشركة والاتفاق معها قبل يوم الاثنين المقبل وتفادي غرق البلاد في العتمة، علماً انّ الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل معملي دير عمار والزهراني تشكل حوالى 10 ساعات من التغذية الكهربائية يومياً.

 

ووفقاً لما يتم التداول به فإن الكرة اليوم في ملعب مصرف لبنان الذي تنتظر وزارة الطاقة جواباً منه حول امكانية تأمين المبالغ المطلوبة بالدولار بحلول اليوم.

 

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المصدر: الجمهورية
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