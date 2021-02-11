إقتصاد

لمستخدمي "ماستركارد".. خطة جديدة

Lebanon 24
11-02-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-792817-637486263737610336.jpg
Doc-P-792817-637486263737610336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة "ماستركارد" إنها تخطط لتقديم الدعم لبعض العملات المشفرة في شبكتها هذا العام، لتنضم إلى عدد من الشركات الكبيرة التي تعهدت بتقديم ذات النوع من الدعم.

وجاء إعلان الشركة العملاقة في مجال البطاقات الائتمانية بعد أيام من كشف شركة "تسلا" المملوكة لرجل الأعمال، إيلون ماسك، عن شراء 1.5 مليار من عملة بتكوين، وأنها ستقبلها كطريقة للدفع قريبا.

وقامت شركات مختلفة بدعم العملات المشفرة مؤخرا، بما يشمل شركة "بلاك روك" لإدارة الأصول، وشركات متخصصة بالدفع من خلال الإنترنت، مثل "باي بال" و"سكوير".

وتطرح ماستركارد، فعلا، بطاقات مخصصة لعملائها تتيح لهم التعامل باستخدام عملاتهم المشفرة، رغم عدم مرورها بشبكتها.

"القيام بهذا العام سيخلق فرصا أكثر بكثير للمتسوقين والتجار، وذلك بالسماح لهم بالتعامل بطريقة جديدة تماما للدفع"، قالت ماستركارد.

وأضافت الشركة أن "هذا التغيير قد يجعل التجار منفتحين على عملاء جدد يتدفقون بالفعل على الأصول الرقمية".

ولفتت ماستركارد إلى أنها لن تقدم الدعم لجميع العملات الرقمية على شبكتها، مضيفة أن الكثير من مئات الأصول الرقمية المتداولة لا تزال بحاجة إلى إحكام إجراءات الامتثال الخاصة بها.

ومنذ ظهورها، شقت عملات رقمية عدة طريقها بصعوبة نحو كسب ثقة المستثمرين الرئيسيين والعامة، نظرا لآلية تداولها غير الاعتيادية وإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2021-02-11
10:00 | 2021-02-11
09:00 | 2021-02-11
08:53 | 2021-02-11
06:52 | 2021-02-11
06:21 | 2021-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website