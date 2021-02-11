إقتصاد

وساطة رئاسية فرنسية أميركية لحل خلاف بوينغ وإيرباص!

Lebanon 24
11-02-2021 | 09:00
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أفاد تقرير لقناة "سي إن بي سي" التلفزيونية  أمس الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يتوسطا لتسوية الخلاف بين عملاقي صناعة الطائرات العالميين، بوينغ وإيرباص.

وأشار التقرير إلى أن ماكرون اقترح على بايدن أن يتوسطا لتسوية الخلاف التجاري الممتد بين الشركة الأميركية بوينغ ومنافستها الأوروبية إيرباص.
ووفقا لما ذكرته قناة "سي إن بي سي"  نقلا عن مصدر مطلع، فقد أثار ماكرون هذه الفكرة في اتصال هاتفي مع بايدن يوم 24 كانون الثاني الماضي.
وأوضحت القناة أن بايدن سيتابع الموضوع مع مايكرون، من دون أن يقدّم التزاماً حول النتائج، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
يشار إلى أن البيانين الرسميين الصادرين عن الحكومتين الفرنسية والأميركية حول الاتصال لم يذكرا موضوع الخلاف بين بوينغ وإيرباص.

وقال المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة آدم هودج لوكالة فرانس برس "نعلم أن هناك اهتماماً كبيراً بحل النزاع بين بوينغ وإيرباص على جانبي الأطلسي"، من دون أن يؤكّد أو ينفي صحة تقرير "سي إن بي سي".
وأضاف "نتطلّع إلى العمل مع حلفائنا الأوروبيين للتوصّل إلى حلّ حول تكافؤ الفرص بمجرد تثبيت السفيرة (كاثرين) تاي" في منصبها الجديد على رأس المكتب من مجلس الشيوخ.
اشارة الى أن خلافا يدور بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ العام 2004 على خلفية مزاعم بشأن ممارسات تجارية غير منصفة، ويتبادل الطرفان الاتهامات بتقديم دعم للشركتين الخاصتين ينتهك اتفاقات التجارة الدولية.
وفاز الطرفان في دعاوى أمام منظمة التجارة العالمية تسمح بفرض رسوم عقابية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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