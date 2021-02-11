الأمير بن سلمان يطلق رؤية تصميم الجزيرة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر العملاق (فيديو)

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرؤية التصميمية لمشروع "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر. وكشفت شركة "البحر الأحمر للتطوير" عن التصاميم أمس الأربعاء.

ونفذت التصاميم الشركة البريطانية "فوستر وشركاه"، وتتماشى التصاميم مع البيئة الطبيعية للجزيرة الرئيسية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"شركة البحر الأحمر للتطوير" جون باغانو، "تصاميم (كورال بلوم) مستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة... إنها تبشر بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة".

وأضاف: "تعتبر جزيرة شريرة البوابة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر، لذا، من المهم جدا أن ترسي معايير استثنائية للهندسة المبتكرة والتصميم المستدام على مستوى العالم، ولا يقتصر تحقيق ذلك على حماية البيئة فقط، وإنما يتعداه إلى تبني نهج متجدد في عمليات التطوير".

ووفق بيان صدر أمس، تتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة "شريرة" حول اعتبارات التنوع البيولوجي، حيث تتم المحافظة على أشجار المانغروف والموائل الأخرى لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية، بينما سيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسّقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة.

وتغطي الرؤية التصميمية أيضا المنتجعات والفنادق المقرر إنشاؤها في الجزيرة، حيث تم تصميمها لتواكب تطلعات المسافرين بعد جائحة كوفيد - 19، بما في ذلك توفير مساحات أوسع، والاندماج أكثر في المشهد الطبيعي لتتماهى مع الكثبان الرملية المحيطة، الأمر الذي يعزز سطوة الجمال الطبيعي للجزيرة.

فيديو يكشف سحر تصميم الجزيرة الرئيسية في #مشروع_البحر_الأحمر، بمفهومها المتجدد والمستوحى من الطبيعة الخلابة للمملكة العربية السعودية. #رؤيتنا_واقع pic.twitter.com/bbuUOD90RC

— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) February 10, 2021

ويتضمن التصميم كذلك إنشاء شواطئ جديدة على الجزيرة الشبيهة بالدولفين، بالإضافة إلى بحيرة جديدة أيضا، في خطوة لتساهم التحسينات المرتقبة في رفع مستوى أرض الجزيرة لتوفر بذلك حاجزا للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر والمحافظة على معالم الجزيرة وتحسنها دون أن تلحق الأذى بالموائل والشطآن الطبيعية.