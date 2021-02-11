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إقتصاد
كورونا تسبب انخفاضا في اليورو
Lebanon 24
11-02-2021
|
18:00
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خفضت المفوضية الأوروبية ، تقديراتها للنمو في منطقة اليورو إلى 3.8 في المئة عام 2021 مقابل 4.2 في المئة كانت متوقعة في الخريف.
وأكدت المفوضية أنها تعوّل على انتعاش اقتصادي أقوى مما كان متوقعا في نهاية 2021 و2022، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقالت المفوضية في تقرير إن "التوقعات قصيرة المدى للاقتصاد الأوروبي أضعف مما كان متوقعا في الخريف الماضيظ، بسبب "إحكام الوباء قبضته على القارة".
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