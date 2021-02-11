انخفاض طفيف.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية

تراوح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 8800 و8820 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 8800 و8830 ليرة لبنانية للدولار الواحد.