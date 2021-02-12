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إقتصاد
من إيران إلى سوريا.. هذا موعد انطلاق خط الشحن البحري الجديد
Lebanon 24
12-02-2021
|
08:02
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كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة كيوان كاشفي، عن إنشاء خط شحن بحري منتظم من ميناء بندر عباس المطل على الخليج إلى ميناء اللاذقية السوري على البحر الأبيض المتوسط.
ووفقا للمسؤول فإن أول سفينة شحن ستغادر ميناء بندر عباس في 10 آذار المقبل إلى ميناء اللاذقية، ومن المفترض أن تنقل هذه السفينة بضائع للتصدير من إيران إلى سوريا كل شهر.
هذه الصادرات ستزيد من حجم صادرات إيران، وإذا زادت القدرة التجارية بين البلدين، فسيتم تخصيص المزيد من خطوط الشحن.
وأضاف المسؤول أنه يمكن لأي تاجر اختيار سوريا كوجهة تصدير له إذا أراد
المصدر: وكالات
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