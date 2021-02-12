إقتصاد

تجار جبيل: لتعديل قرار الاقفال والسماح لنا بفتح محالنا في 15 الحالي

Lebanon 24
12-02-2021 | 09:33
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طالبت لجنة تجار جبيل لجنة كورونا "بتعديل قرار الاقفال والسماح لهم بفتح محالهم"، وقالت في بيان: "كنا قد طلبنا منذ أربعة أيام بالفتح الفوري لمحالنا التجارية، وتريثنا بانتظار ما سيؤول إليه اجتماع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس مع المعنيين الذي لم يؤت بنتيجة سريعة ودعما للاجتماع المقرر نهار الجمعة 12/2/2021 مع لجنة كورونا"، مشيرة الى ان "التجار وموظفيهم يعانون الأمرين من الاقفال، لذا اتينا اليكم اليوم عارضين الوضع المأسوي الذي يتعرض له قطاعنا والمعاناة التي نرزح تحتها".

وقالت: "قطاعنا اليوم يتعرض للافلاس الكامل ليس من جائحة كورونا، إنما من الاقفال الذي يقضي على مواسمنا التي نعتمد عليها لتمويل المواسم المقبلة. فثلاثة اشهر من فصل الشتاء اقفلنا، ماذا تبقى لنا كي نكمل ونجدد بضاعتنا بالإضافة إلى تراكم المصاريف من بدلات ايجار ومعاشات وفواتير الكهرباء واشتراكات المولدات والخليوي والهاتف وتسديد ضريبة الدخل والـ tva. كلها مصاريف نسددها شهريا ونحن مقفلون ابواب متاجرنا، فالأعباء تتراكم ولا من يرحم او يساعد او يراعي ظروفنا الصعبة".

وختمت: "أتينا بكتابنا هذا، نطالبكم بتعديل قرار الاقفال وفتح محالنا التجارية ابتداء من نهار الاثنين 15 الحالي، متعهدين الالتزام بالمعايير الوقائية والتباعد الاجتماعي وحفاظا على ممتلاكتنا واستمرارية لثباتنا مع موظفينا في اعمالنا. فالتأخير ليس من صالحنا والسرعة في التنفيذ والتعديل في قرارات اللجان. أملنا الوحيد في الاستمرارية والصمود".
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