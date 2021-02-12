إقتصاد

هل يكسر برميل النفط حاجز الـ100 دولار العام المقبل؟

Lebanon 24
12-02-2021 | 17:00
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رجحت خبيرة في أسواق النفط مسألة ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستوى 100 دولار العام المقبل، على الرغم من تعرض أسواق النفط لضغوطات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في "إنرغي أسبكتس" في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل على خلفية "السياسة النقدية السهلة للغاية".

بدوره قال غينادي شمال رئيس رابطة منتجي النفط والغاز في روسيا إن صول سعر النفط إلى علامة 100 دولار للبرميل في المستقبل القريب هو خيال، كما أن سعر برميل النفط عند 60 دولارا مسألة مريحية للميزانية الروسية.

وأوضح أن السعر المريح لإنتاج النفط الصخري للشركات الأمريكية يبلغ حوالي 45 دولارا للبرميل، وعندما يتجاوز السعر علامة 60 دولارا، يتم طرح نفط إضافي في السوق مما يتسبب في انخفاض السعر.

وسط قلق "أوبك".. أسعار النفط تتراجع
 
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة منهية موجة مكاسب قياسية، بعد أن قالت "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية إن تجدد الإغلاقات وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا يحدان من فرص تعاف سريع للطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.74 بالمئة إلى 60.69 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.77 بالمئة أيضا إلى 57.79 دولار للبرميل.

وكان "برنت" قد ارتفع أمس للجلسة التاسعة على التوالي، في حين ارتفع خام "غرب تكساس لثمانية أيام متتالية"، ويتجه الخامان نحو تسجيل أطول موجة مكاسب منذ كانون الثاني 2019.

وأغلق كلا الخامين يوم الأربعاء الماضي عند أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2020.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى "أواندا" في نيويورك: "أسعار الخام تتوقف لبرهة بعد أن صعدت بها موجة فبراير إلى مستويات كان بعض المحللين يرونها ليست في المتناول لعامين من الآن".
المصدر: وكالات - روسيا اليوم
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