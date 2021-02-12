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إقتصاد
على وقع زيارة الحريري لبعبدا.. تراجع في سعر صرف الدولار وهذا ما سجله في السوق الموازية
Lebanon 24
12-02-2021
|
12:55
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بعدما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء الخميس وصباح الجمعة، ما بين 8800 و8820 ليرة لبنانية للدولار الواحد، إنخفض سعر صرف الدولار ظهر اليوم إلى 8700 ليرة لكل دولار واحد.
يأتي ذلك بعد الزيارة المفاجئة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
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