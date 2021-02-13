إقتصاد

شركة طيران عربية تتخلى عن خطط توسعة أسطولها بسبب "كورونا"

Lebanon 24
13-02-2021 | 08:53
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تخلت شركة "الطيران العماني" -شركة خطوط جوية تديرها الدولة- عن التوسع الذي كان مخططاً له، وتسعى حالياً لتقليص أسطولها، في الوقت الذي أدّت فيه إجراءات الحدّ من وباء كورونا إلى خفض الطلب على الرحلات الجوية.

وقال محمد البرواني، رئيس مجلس إدارة الشركة، لموقع "واف عمان" إن "مخاطر زيادة عدد الطائرات ستكون عالية جداً بالنسبة إلى البلد ولشركة الطيران". وبدلاً من ذلك تسعى الشركة إلى أسطول يضمّ 36 طائرة، بما يعني خفض أسطولها الحالي بمقدار 50 طائرة.

وفي الشهر الماضي قررت عمان حل شركة خدمات النقل الجوي التابعة لها، وهي "المجموعة العمانية للطيران"، وقررت أيضاً تقسيم عمليات تلك الشركة بين شركة النقل الوطنية وشركة إدارة المطارات المحلية.

المصدر: الشرق
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