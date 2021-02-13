تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية

تراجع صباح اليوم السبت سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليتراوح بين 8830 و8860 ليرة لكل دولار، بحسب ما أفاد موقع "ياصور".

سجّل مساء أمس الجمعة، 8825 ليرة لبنانية للمبيع و 8875 ليرة لبنانية للشراء. وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية، قد، 8825 ليرة لبنانية للمبيع و 8875 ليرة لبنانية للشراء.