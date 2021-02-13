إقتصاد

تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
13-02-2021 | 10:30
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تراجع صباح اليوم السبت سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليتراوح بين 8830 و8860 ليرة لكل دولار، بحسب ما أفاد موقع "ياصور". 
 
وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية، قد سجّل مساء أمس الجمعة، 8825 ليرة لبنانية للمبيع و 8875 ليرة لبنانية للشراء.

المصدر: ياصور
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