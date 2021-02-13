أصحاب هواتف "آيفون" في أميركا سيتمكنون من الدفع بالبيتكوين





وقالت الشركة إن أصحاب بطاقاتها BitPay Prepaid Mastercard في الولايات المتحدة سيتمكنون من إضافة البطاقات على محفظة Apple Wallet الالكترونية وتنفيذ المدفوعات عبر نظام Apple Pay.



وقال المدير التنفيذي لشركة BitPay، ستيفن باير في بيان له: "لدينا الآلاف من مستخدمي تطبيق BitPay Wallet الذين يبحثون عن طرق جديدة للدفع بالعملة الرقمية". أعلنت شركة BitPay، أكبر مورد لخدمات الدفع بالعملة الرقمية "بيتكوين"، أنها ستبدأ بدعم نظام Apple Pay للمدفوعات الالكترونية الموجود في هواتف "آيفون".وقالت الشركة إن أصحاب بطاقاتها BitPay Prepaid Mastercard في الولايات المتحدة سيتمكنون من إضافة البطاقات على محفظة Apple Wallet الالكترونية وتنفيذ المدفوعات عبر نظام Apple Pay.وقال المدير التنفيذي لشركة BitPay، ستيفن باير في بيان له: "لدينا الآلاف من مستخدمي تطبيق BitPay Wallet الذين يبحثون عن طرق جديدة للدفع بالعملة الرقمية".

وأكد أن إضافة نظام Apple Pay، وفي وقت لاحق Google وSamsung ستسمح باستخدام البطاقات للدفع بالعملة الرقمية بشكل آمن ومريح في المزيد من الأماكن.



ويشار إلى أن سعر البيتكون ارتفع إلى مستوياته القياسية في الفترة الأخيرة على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى مثل "تسلا" و"ماستركارد" بهذه العملة، وهو يبلغ حاليا نحو 48 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحد.