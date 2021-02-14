15
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
اللبنانيون معزولون عن التواصل المالي الخارجي!
Lebanon 24
14-02-2021
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت جويل رياشي في جريدة "الأنباء" الكويتية: خرجت وسائل الإعلام اللبنانية في الساعات القليلة الماضية لتتحدث عن ان لبنان بات خارج الأسواق المالية العالمية، وتناولت التقارير تراجعاً لتصنيف لبنان من قبل إحدى الجمعيات المالية الدولية، في حين غفلت عن الإشارة الى "أمر واقع" تكرس منذ فترة غير بعيدة، بعزل اللبنانيين عن التواصل المالي الخارجي من داخل البلاد!
بكل بساطة، لا يستطيع اللبناني التواصل مالياً (من الداخل) مع جهات أو أفراد خارج البلاد، بسبب قطع التحويلات الخارجية، وقصرها على تلك النقدية من خارج العمليات المصرفية. أموال باتت تعرف بـ"الدولارات الطازجة"، والمقصود بها تلك التي يخرجها اللبنانيون الى التداول من خارج تلك المقيدة في حساباتهم المصرفية بعد اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019.
ومن يُرد من اللبنانيين السفر الى الخارج لتمضية عطلة او الإقامة خارج البلاد، فعليه تدبير أموره المالية بالأوراق النقدية، في ضوء توقف خدمة البطاقات المصرفية الصادرة من مصارف لبنانية عن العمل. ونعني هنا بالبطاقات كافة أنواعها، وخصوصا بطاقات الائتمان الموصولة بشركات عالمية، اذ بات استعمالها يقتصر على الأسواق الداخلية اللبنانية، لمن يقبل نيل مستحقاته عبرها، وهذا أمر نادر. في حين ان البطاقات تتيح لحامليها حاليا تسديد مبالغ لا تتجاوز سقف الـ 50 دولارا شهريا لأصحاب الحسابات الكبيرة، و25 دولارا لأصحاب الحسابات المتوسطة. بطاقات يقتصر استعمالها على تسديد رسوم منصة "نتفلكس" للبث التدفقي البالغ معدلها 10 دولارات شهريا، الى مصاريف خاصة بتطبيقات مدفوعة اخرى.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا
.
المصدر:
الأنباء
تابع
الأكثر قراءة
بعدما كانت ستحل ضيفة على الهواء .. قناة لبنانية تعتذر منها بسبب؟
Lebanon 24
بعدما كانت ستحل ضيفة على الهواء .. قناة لبنانية تعتذر منها بسبب؟
14:12 | 2021-02-13
13/02/2021 02:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة
Lebanon 24
وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة
22:03 | 2021-02-13
13/02/2021 10:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Joyce.. عاصفة آتية الى لبنان وإليكم موعدها
Lebanon 24
Joyce.. عاصفة آتية الى لبنان وإليكم موعدها
12:20 | 2021-02-13
13/02/2021 12:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف بين الـMTV وحزب الله يتصاعد والمحطة لا تمانع اللجوء للقضاء
Lebanon 24
الخلاف بين الـMTV وحزب الله يتصاعد والمحطة لا تمانع اللجوء للقضاء
13:00 | 2021-02-13
13/02/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"اجت السعلة" فنزع الكمامة... وزير الصحة يشعل مواقع التواصل (فيديو)
Lebanon 24
"اجت السعلة" فنزع الكمامة... وزير الصحة يشعل مواقع التواصل (فيديو)
19:38 | 2021-02-13
13/02/2021 07:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:00 | 2021-02-14
"مرسيدس" تسحب أكثر من مليون سيارة بسبب هذا الخطأ!
21:00 | 2021-02-13
مؤسس تويتر يعلن عن منظمة جديدة لجعل البيتكوين "عملة الإنترنت"
17:00 | 2021-02-13
لكسر هيمنة الدولار.. الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز مكانة اليورو
16:25 | 2021-02-13
أصحاب هواتف "آيفون" في أميركا سيتمكنون من الدفع بالبيتكوين
11:30 | 2021-02-13
أول صندوق للبتكوين بالبورصة بالعالم في كندا
11:20 | 2021-02-13
الخلاف بين المركزي و"المالية" مستمّر.. وزني: لم يصل أيّ كتاب من الحاكم
فيديو
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
06:00 | 2021-02-14
14/02/2021 09:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
14/02/2021 09:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
14/02/2021 09:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact