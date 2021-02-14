إقتصاد

"مرسيدس" تسحب أكثر من مليون سيارة بسبب هذا الخطأ!

Lebanon 24
14-02-2021 | 09:00
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قرّرت شركة "مرسيدس بنز" الألمانية سحب أكثر من 1.3 مليون سيارة لأنّ البرامج الموجودة في أنظمة مكالمات الطوارئ الخاصة بها يمكن أن ترسل المستجيبين إلى الموقع الخطأ بعد تعرض السيارة لحادث.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن علمت "مرسيدس" بحادث تصادم في أوروبا حيث أرسل نظام مكالمات الطوارئ التلقائي بيانات خاطئة عن موقع السيارة المتضررة، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "أسوشيتد برس".

وبدأت الشركة التحقيق في تشرين الأول 2019، وسجلت حالات أخرى مماثلة وقال متحدث باسم الشركة.

ويغطي الاستدعاء العديد من السيارات من عام 2016 إلى عام 2021، بما في ذلك تلك المصنفة CLA وGLA وGLE وGLS و SLC وA وGT وC وE وS وCLS وSL وB وGLB وGLC وG.

كما أعلنت شركة "Daimler Vans" التابعة للشركة عن سحب سيارات "Metris 2020-2016" ومركبات "Sprinter" لعامي 2019-2020.

وقالت "مرسيدس" إنها ستبلغ المالكين المتأثرين وستحدث أنظمة البرامج بدون مقابل، وفقا لملفات وزارة النقل الأميركية، ومن المتوقع أن يبدأ سحب السيارات في 6 نيسان.
المصدر: روسيا اليوم
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