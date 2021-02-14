إقتصاد

عملة "بيتكوين" تبلغ مستوى تاريخياً جديداً!

Lebanon 24
14-02-2021 | 11:00
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كشف موقع "CoinMarketCap"، الذي يحسب متوسط السعر في أكثر من 20 بورصة، أنّ سعر العملة الرقمية "بيتكوين"، تجاوز مستوى تاريخياً جديداً، وتم بيعها بسعر 49 ألف دولار خلال المداولات الأخيرة.

ووفقاً لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية عن الموقع، فقد ارتفعت قيمة هذه العملة المشفرة، في المزاد إلى 49.143 ألف دولار، وحققت بذلك نمواً بلغ 2.7%.

وفي منصة "Binance"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، نما سعر "بيتكوين"، بنسبة تزيد على 3%، ليصل إلى 49300 دولار.

واستفادت عملة "بيتكوين"، وهي أقدم وأشهر عملة رقمية في العالم، من إعلان "ماستر كارد" بالإضافة إلى إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في وقت سابق عن شراء عملات "بيتكوين" بقيمة 1.5 مليار دولار، واعتزامها السماح لعملائها باستخدام هذه العملة في شراء سياراتها مستقبلاً.
المصدر: روسيا اليوم
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