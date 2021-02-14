إقتصاد

نيابة نيويورك تحقق بقروض منحت لمنظمة ترامب في مانهاتن

Lebanon 24
14-02-2021 | 19:00
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أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن مدعين في نيويورك يحققون مع بعض العقارات التابعة لمنظمة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في مانهاتن.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن المدعين يوسعون نطاق التحقيق الجنائي بحق منظمة ترامب ويحققون في تسلمها قروضا بقيمة مئات ملايين الدولارات في العقد الأخير، وهي متعلقة بأربعة عقارات تابعة لها في مانهاتن، منها "برج ترامب".

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة Ladder Capital منحت إلى ترامب منذ عام 2012، قروضا متعلقة بهذه العقارات الأربعة تتجاوز قيمتها الإجمالية 280 مليون دولار، حسب السجلات العقارية.

ويأتي ذلك ضمن إطار تحقيق شامل يقوده مدعي مانهاتن سايروس فانس الابن في مزاعم تورط منظمة ترامب في احتيال مصرفي ومتعلق بالتأمين.
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