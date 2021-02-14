15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
كوريا الجنوبية تسجل فائضا تجاريا في 2020
Lebanon 24
14-02-2021
|
22:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت كوريا الجنوبية عام 2020 فائضا تجاريا بلغ 24.82 مليار دولار مع الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 18.5% مقارنة بالعام 2019، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأحد.
وتراجعت صادرات سيئول إلى أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 76.01 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.4% إلى 51.21 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وبحسب البيانات، فقد احتلت كوريا الجنوبية مركز سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة العام الماضي من حيث الصادرات والواردات.
وتتوقع كوريا الجنوبية نمو صادراتها بنسبة 8.6% على أساس سنوي خلال العام 2021.
تابع
الأكثر قراءة
عون فوجئ بقرار بقائها
Lebanon 24
عون فوجئ بقرار بقائها
08:30 | 2021-02-14
14/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
10:00 | 2021-02-14
14/02/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
18:36 | 2021-02-14
14/02/2021 06:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
21:15 | 2021-02-14
14/02/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للابراج الصينية.. وهؤلاء هم الاكثر حظاً (فيديو)
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للابراج الصينية.. وهؤلاء هم الاكثر حظاً (فيديو)
15:00 | 2021-02-14
14/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
20:15 | 2021-02-14
"برايم ساوث": مستمرون بتشغيل معملي الزهراني ودير عمار ضمن المهلة الممنوحة
19:00 | 2021-02-14
نيابة نيويورك تحقق بقروض منحت لمنظمة ترامب في مانهاتن
16:00 | 2021-02-14
كيف تحمي مدخراتك بعد كورونا؟
15:51 | 2021-02-14
الترابة مباشرة الى الورش بسعر 240000 ل.ل للطن الواحد
13:00 | 2021-02-14
بطء بآلية تنفيذ قرض البنك الدولي إلى لبنان.. والفقراء في خطر!
11:00 | 2021-02-14
عملة "بيتكوين" تبلغ مستوى تاريخياً جديداً!
فيديو
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
Lebanon 24
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
21:00 | 2021-02-14
15/02/2021 02:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
18:00 | 2021-02-14
15/02/2021 02:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
06:00 | 2021-02-14
15/02/2021 02:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact