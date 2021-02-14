إقتصاد

كوريا الجنوبية تسجل فائضا تجاريا في 2020

Lebanon 24
14-02-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-793793-637489076549667481.jpeg
Doc-P-793793-637489076549667481.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت كوريا الجنوبية عام 2020 فائضا تجاريا بلغ 24.82 مليار دولار مع الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 18.5% مقارنة بالعام 2019، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأحد.

وتراجعت صادرات سيئول إلى أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 76.01 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.4% إلى 51.21 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وبحسب البيانات، فقد احتلت كوريا الجنوبية مركز سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة العام الماضي من حيث الصادرات والواردات.

وتتوقع كوريا الجنوبية نمو صادراتها بنسبة 8.6% على أساس سنوي خلال العام 2021.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
20:15 | 2021-02-14
19:00 | 2021-02-14
16:00 | 2021-02-14
15:51 | 2021-02-14
13:00 | 2021-02-14
11:00 | 2021-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website