إقتصاد

الترابة مباشرة الى الورش بسعر 240000 ل.ل للطن الواحد

Lebanon 24
14-02-2021 | 15:51
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أصدرت شركة الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع بيانا أعلنت فيه تسليم ما تبقى من إنتاجها مباشرة للورش وجاء فيه:"نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الاسمنت ، وحرصًا على مصلحة المواطن والمستهلك اللبناني، ومنعاً لإحتكار التجار والتلاعب بالاسعار، قررت شركة الترابة الوطنية- إسمنت السبع - بيع ما تبقى لديها من كميات مباشرة الى الورش التي يملك أصحابها الرخص القانونية وأمر المباشرة بسعر 240000 ل ل للطن الواحد زائد الضريبة على القيمة المضافة زائد كلفة النقل ، وذلك بالتنسيق التام مع وزارتي الصناعة والاقتصاد. وقد عممت الشركة على موزعيها في كافة المناطق وجوب التقيد الصارم بالاسعار الواردة أعلاه .
76/307408
03/250918
sales@cimnat.com.lb
المصدر: الوكالة الوطنية
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