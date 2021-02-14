الترابة مباشرة الى الورش بسعر 240000 ل.ل للطن الواحد

أصدرت شركة الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع بيانا أعلنت فيه تسليم ما تبقى من إنتاجها مباشرة للورش وجاء فيه:"نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الاسمنت ، وحرصًا على مصلحة المواطن والمستهلك اللبناني، ومنعاً لإحتكار التجار والتلاعب بالاسعار، قررت شركة الترابة الوطنية- إسمنت السبع - بيع ما تبقى لديها من كميات مباشرة الى الورش التي يملك أصحابها الرخص القانونية وأمر المباشرة بسعر 240000 ل ل للطن الواحد زائد الضريبة على القيمة المضافة زائد كلفة النقل ، وذلك بالتنسيق التام مع وزارتي الصناعة والاقتصاد. وقد عممت الشركة على موزعيها في كافة المناطق وجوب التقيد الصارم بالاسعار الواردة أعلاه .76/30740803/250918sales@cimnat.com.lb