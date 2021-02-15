إقتصاد

تراجع غير مسبوق.. مطار دبي يكشف تأثير كورونا على حركة المسافرين

Lebanon 24
15-02-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-793995-637489794121590119.PNG
Doc-P-793995-637489794121590119.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الرئيس التنفيذي لمطار دبي الدولي، اليوم الاثنين، تسبب جائحة فيروس كورونا في انخفاض حركة المسافرين بنسبة غير مسبوقة بلغت 70% في عام 2020.

 

وقالت مؤسسة مطارات دبي المشغلة لمطار دبي الدولي، إن أعداد المسافرين انخفضت إلى 25.9 مليون مسافر العام الماضي مع تعطل قطاع السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

 

وانخفضت العمليات بالمطار، وهو مركز لشركة طيران الإمارات، كثيرا لعدة أشهر في ظل قيود السفر التي فرضتها الحكومة حتى معاودة فتح دبي أمام الزوار القادمين من الخارج في تموز.

 

ويتوقع القطاع أن يستغرق تعافيه سنوات في ظل تضرر الطلب العالمي نتيجة لاستمرار القيود في شتى أنحاء العالم.

 

وقالت مؤسسة مطارات دبي المملوكة للإمارة في بيان إن مطار دبي الدولي تعامل مع 183993 رحلة في 2020، بانخفاض 51.4%، في حين تراجع متوسط عدد المسافرين لكل رحلة 20.3% إلى 188.

 

وتعامل المطار مع شحنات بلغت 1.9 مليون طن، بانخفاض 23.2% على أساس سنوي.

 

كان مطار دبي الدولي رابع أزحم مطار في 2019، وفقا لمجلس المطارات الدولي.

 

لكن عدد 25.9 مليون مسافر العام الماضي لم يكن لينجح في جعله من بين أعلى 20 مطارا من حيث عدد المسافرين في 2019.

 

وعلى عكس مناطق كثيرة أخرى، فإن دبي والإمارات بصفة عامة ليس لديهما شبكة رحلات داخلية منتظمة تخفف أثر تراجع السفر الدولي.

 

فقد تعامل مطارا هيثرو في لندن وشارل ديجول في باريس على سبيل المثال مع 22.1 مليون و22.3 مليون مسافر على الترتيب في 2020.

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:55 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:15 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:30 | 2021-02-15
12:00 | 2021-02-15
11:00 | 2021-02-15
09:24 | 2021-02-15
08:47 | 2021-02-15
08:00 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website