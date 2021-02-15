تراجع غير مسبوق.. مطار دبي يكشف تأثير كورونا على حركة المسافرين

أعلن الرئيس التنفيذي لمطار دبي الدولي، اليوم الاثنين، تسبب جائحة فيروس كورونا في انخفاض حركة المسافرين بنسبة غير مسبوقة بلغت 70% في عام 2020.

وقالت مؤسسة مطارات دبي المشغلة لمطار دبي الدولي، إن أعداد المسافرين انخفضت إلى 25.9 مليون مسافر العام الماضي مع تعطل قطاع السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

وانخفضت العمليات بالمطار، وهو مركز لشركة طيران الإمارات، كثيرا لعدة أشهر في ظل قيود السفر التي فرضتها الحكومة حتى معاودة فتح دبي أمام الزوار القادمين من الخارج في تموز.

ويتوقع القطاع أن يستغرق تعافيه سنوات في ظل تضرر الطلب العالمي نتيجة لاستمرار القيود في شتى أنحاء العالم.

وقالت مؤسسة مطارات دبي المملوكة للإمارة في بيان إن مطار دبي الدولي تعامل مع 183993 رحلة في 2020، بانخفاض 51.4%، في حين تراجع متوسط عدد المسافرين لكل رحلة 20.3% إلى 188.

وتعامل المطار مع شحنات بلغت 1.9 مليون طن، بانخفاض 23.2% على أساس سنوي.

كان مطار دبي الدولي رابع أزحم مطار في 2019، وفقا لمجلس المطارات الدولي.

لكن عدد 25.9 مليون مسافر العام الماضي لم يكن لينجح في جعله من بين أعلى 20 مطارا من حيث عدد المسافرين في 2019.

وعلى عكس مناطق كثيرة أخرى، فإن دبي والإمارات بصفة عامة ليس لديهما شبكة رحلات داخلية منتظمة تخفف أثر تراجع السفر الدولي.

فقد تعامل مطارا هيثرو في لندن وشارل ديجول في باريس على سبيل المثال مع 22.1 مليون و22.3 مليون مسافر على الترتيب في 2020.