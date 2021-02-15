إقتصاد

"بيتكوين" تسجل رقما قياسيا جديدا.. وهذه أسباب الارتفاع الكبير

Lebanon 24
15-02-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-794004-637489813207415059.jpg
Doc-P-794004-637489813207415059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

واصلت عملة "البيتكوين" الرقمية نتائجها الإيجابية الصادمة، حيث وصلت قيمتها إلى قرابة 50 ألف دولار أميركي، أمس الأحد.

 

وسجلت "البيتكوين" الواحدة 49.714.66 دولار، الأحد، قبل أن تعاود انخفاضها بوقت لاحق، محافظة على ارتفاع بلغ 4 في المئة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

 

ودفع المستثمرون أسعار "البيتكوين" للارتفاع أواخر العام الماضي وبداية السنة الحالية، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في مارس 2020، ليضعف ذلك الدولار بشدة، ويزيد من جاذبية العملة الرقمية.

 

كما ساهم تبني عدد من العلامات التجارية البارزة في قطاعات مختلفة من الأعمال للعملة الرقمية إلى ارتفاع قيمتها، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية في تقرير سلط الضوء على أسباب ازدهار "البيتكوين".

 

ومن بين الذين أعلنوا دعمهم للبيتكوين، شركة "تسلا" التي قالت الأسبوع الفائت إنها ستقبل قريبا العملة الرقمية في شراء سياراتها، مشيرة إلى احتفاظها بجزء من رأس مالها على هيئة تلك العملة بدلا من الأموال التقليدية.

 

وأعلنت "ماستر كارد" يوم الأربعاء أيضا أنها ستدعم "عملات رقمية محددة" مباشرة على شبكتها في وقت لاحق من هذا العام.

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:55 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:15 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:30 | 2021-02-15
12:00 | 2021-02-15
10:00 | 2021-02-15
09:24 | 2021-02-15
08:47 | 2021-02-15
08:00 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website