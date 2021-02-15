تمديد مهل.. بيان هام من وزارة المالية الى المواطنين

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني القرارات التالية:تمدد لغاية 31/03/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الثاني من سنة 2021 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.تمدد لغاية 31/03/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن الرسم المقطوع على بیع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية ومهلة تسديده عن سنة 2021.تمدد لغاية 31/3/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.تمدد لغاية 31/03/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الأجنبية الأخرى عن سنة 2020 التي يتوجب على أصحابها التصريح عنها وفقاً لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل.تمدد لغاية 31/03/2021 ضمناً، أحكام القرارات التالية:- القرار رقم 11/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.- القرار رقم 12/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.- القرار رقم 13/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.- القرار رقم 14/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2020 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها.- القرار رقم 15/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة بعض تصاريح الضرائب غير المباشرة.- قرار رقم 30/1 تاريخ 25/01/2021 تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2020 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.- القرار رقم 46/1 تاريخ 08/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن المبالغ المستحقة للأشخاص غير المقيمين عن الفصل الرابع من العام 2020 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة والشركات المشغلة من غير أصحاب الحقوق والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة المتوجبة عن تلك المبالغ.