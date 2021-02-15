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إقتصاد
هل تفتح خطوط سكك حديد بين روسيا وأرمينيا عبر أذربيجان؟!
Lebanon 24
15-02-2021
|
18:00
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أشار الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إلى إمكانية فتح خط سكة حديد بين روسيا وأرمينيا عبر أراضي أذربيجان، كذلك بين روسيا وإيران عبر مدينة ناخيتشيفان الأذربيجانية.
وجاء تصريح علييف خلال زيارة قام بها إلى مناطق في كاراباخ، التي عادت إلى سيطرة أذربيجان، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي".
وقال علييف: "اقترحنا أن تلعب مشاريع النقل في المنطقة دوراً خاصاً في التنمية طويلة الأمد لمنطقتنا، بما يضمن الاستقرار ويبطل مخاطر الحرب، وأن تستفيد جميع الدول المشاركة من ذلك. تتحد أذربيجان مع جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي وتركيا. في الوقت نفسه، قد يتم فتح خط للسكك الحديدية من روسيا إلى أرمينيا، يمكن أن يمر هذا الخط فقط عبر أراضي أذربيجان".
وأضاف، أنه "سيكون هناك خط سكة حديد بين روسيا وإيران عبر إقليم ناخيتشيفان، كما سيكون هناك خط سكة حديد بين إيران وأرمينيا، وخط سكة حديد بين تركيا وروسيا. وهذا يعني أن كل دول المنطقة ستستفيد من ذلك".
يذكر أن قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وقعوا في 10 تشرين الثاني الماضي بيانا لإنهاء الحرب في كاراباخ، وذلك بمضانة روسيا، التي قامت بإرسال قوات حفظ سلام إلى كاراباخ.
المصدر:
روسيا اليوم
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