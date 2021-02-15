الدولار يسجل "تراجعاً طفيفاً" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر صرف الدولار تراجعاً طفيفاً في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ سجل 8840 ليرة لبنانية للمبيع مقابل 8890 ليرة لبنانية للشراء.

يُشار إلى أنّ سعر الدولار تراوح صباحاً بين 8870 و 8900 ليرة لبنانية.