إقتصاد

نساء على رأس مؤسسات دولية.. تعرفوا إليهّن

Lebanon 24
16-02-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-794302-637490632488668923.jpg
Doc-P-794302-637490632488668923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبحت للنساء، في يومنا هذا، الكلمة العليا في عدد من بلدان العالم والمؤسسات الدولية، وذلك بعد أن نجحن في اعتلاء مناصب قيادية كانت حلما صعب المنال قبل وقت مضى.

ويأتي الحديث عن هؤلاء النساء بعد تعيين الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا، الاثنين، مديرة لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح أول امرأة وأول أفريقية تتولى هذا المنصب.
تعرفوا الى أبرز النساء اللواتي يقدن مؤسسات دولية ضخمة في الوقت الراهن:
كريستين لاغارد: تبلغ من العمر 65 عاما وتترأس البنك المركزي الأوروبي منذ تشرين الثاني 2019.

كريستالينا جورجيفا: تبلغ من العمر 67 عاما وتشغل منذ تشرين الأول 2019، منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
أودري أزولاي: عمرها 48 عاما، وهي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) منذ تشرين الثاني 2017.

ويني بيانيما: تبلغ من العمر 62 عاما، وتشغل منذ تشرين الثاني 2019، منصب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية.
أورسولا فون دير لاين: تبلغ من العمر 62 عاما وهي رئيسة المفوضية الأوروبية منذ كانون الأول 2019.
نغوزي أوكونجو-إيويلا: تبلغ من العمر 66 عاما وأصبحت مديرة لمنظمة التجارة العالمية، وستبدأ مهامها ابتداء من آذار 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2021-02-16
11:19 | 2021-02-16
11:00 | 2021-02-16
09:51 | 2021-02-16
09:01 | 2021-02-16
09:00 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website