إقتصاد

في بلد عربي: مؤسسة مديونة للحكومة بأموال طائلة.. ووزارة المالية ترفض التقسيط!

Lebanon 24
16-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-794330-637490689818152798.jpg
Doc-P-794330-637490689818152798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طالبت مؤسسة كويتية بجدولة ديونها للحكومة على مدار 25 عاما، وهو ما لاقى رفضا من وزارة المالية.

 

وقالت مصادر حكومية لصحيفة "القبس" الكويتية، إن مؤسسة البترول مديونة للحكومة بـ6.6 مليار دينار(نحو 22 مليار دولار).

 

واعتبرت المصادر أن فترة السداد طويلة جدا، ولا تناسب وضع الموازنة في الكويت، خصوصا بعد عجز كبير مطلوب سده.

 

وأكدت المصادر أن فترة 25 عاما تجعل تحويل الأرباح من المؤسسة إلى الحكومة بلا قيمة.

 

ولا تعارض وزارة المالية تسديد الأرباح على أقساط، لكنها ترفض تماما فترة 25 عاما وتعتبرها "غير مقبولة نهائيا".

 

ويسمح قانون مؤسسة البترول بالاحتفاظ بالأرباح وتوزيعها للدولة، لكن هناك توجه جديد بأن توزع المؤسسة أرباحها.

 

وتطالب وزارة المالية المؤسسة بسرعة تسديد ديونها.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:34 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:05 | 2021-02-16
15:00 | 2021-02-16
14:28 | 2021-02-16
11:19 | 2021-02-16
11:00 | 2021-02-16
10:00 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website