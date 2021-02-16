إقتصاد

نسبة البطالة تتراجع في مصر

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:00
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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ان معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2019.


ووفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن معدل البطالة في مصر بلغ 7.3 بالمئة في الربع الثالث من 2020.
 
يأتي ذلك الانخضاف بعد أن ارتفع المعدل إلى 9.6 بالمئة في الربع الثاني، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن، والطرق الجديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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