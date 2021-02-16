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إقتصاد
في أميركا دعوة لشراء عملات السعودية والإمارات وروسيا
Lebanon 24
16-02-2021
|
18:00
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دعا مصرف أمريكي شهير المستثمرين إلى ضخ أموالهم في الأصول السعودية والإماراتية والروسية، نظرا لتوقعه أن تقدم أداء أفضل من نظيراتها داخل الولايات المتحدة، بما يضمن لهم عائدات أقوى.
جاء ذلك في مذكرة بحثية صدرت، أمس الأحد، أبرز ديفيد هونر، المحلل الاستراتيجي للأصول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مصرف "بنك أوف أمريكا"، وهو أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة، إذ يمتلك أصولا بأكثر من تريليوني دولار.
وقال هونر إنه في حين أن الأسواق تتوقع أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ عقد، فإن توقعات الأسواق الناشئة لا تحذو حذوها، على الرغم من كونها أكثر عرضة للتضخم من الأسواق المتقدمة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وأضاف أن أول علامة على أن ارتفاع التضخم قد يكون وشيكا في الأسواق الناشئة، هو الزيادة الأخيرة في أسعار الشحن، ويتوقع محللو البنك أيضا أن تتضاعف أسعار النفط عن مستوياتها في عام 2020 مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
المصدر:
سبوتنيك
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