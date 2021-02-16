إقتصاد

كيف بدت حركة المطار في مطلع ال2021؟

Lebanon 24
16-02-2021 | 14:28
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 لا يزال قطاع النقل الجوي يعاني من التداعيات السلبية لسيطرة جائحة كورونا على معظم دول العالم. وهذا ما يظهر في تراجع أعداد المسافرين في كل المطارات الدولية مع توقعات بإستمرار هذه الحال الى فترات غير قريبة.

ومع انطلاقة العام الجديد 2021، تراجع عدد الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر كانون الثاني الفائت بنسبة قاربت 61 في المئة عما كانت عليه في الشهر الأول من العام 2020 وايضا بنسبة 66 بالمئة عن نفس الشهر من العام 2019 الذي شهد بدء انتشار هذه الجائحة.

كذلك ، تراجع عدد الرحلات الجوية من والى لبنان في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة قاربت 47 في المئة عن الشهر الأول من العام 2020 وحوالى 56 في المئة عن نفس الفترة من العام 2019.

وتوزعت حركة المطار خلال كانون الثاني 2021 على الشكل الآتي :

- المسافرون :
بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الشهر الأول من العام الحالي 205 آلاف و 753 راكبا ( مقابل 519 الفا و388 راكبا في كانون الثاني 2020 اي بتراجع نسبته 60,38 في المئة ، وبتراجع ايضا نسبته 66 بالمئة عما كان عليه في كانون الثاني 2019 حيث كان سجل ما مجموعه 606 آلاف و 371 راكبا).

وبلغ عدد القادمين الى لبنان في كانون الثاني الفائت 66969 راكبا( بتراجع نسبته 70,92 في المئة عن كانون الثاني 2020، وبتراجع أكثر من من 75 في المئة عن كانون الثاني 2019 ).

أما بالنسبة لركاب المغادرة فقد سجل 138 الفا و 81 راكبا في كانون الثاني 2021 (اي بتراجع 52,1 في المئة عن الشهر ذاته من العام 2020 و58,83 في المئة عن كانون الثاني 2019) .
وبلغ عدد ركاب الترانزيت 703 ركاب في كانون الثاني 2021 ( بتراجع 7,98 في المئة عن كانون الثاني 2020).

- حركة الطائرات :
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال كانون الثاني الفائت 2517 رحلة ( بتراجع 46,7 في المئة عن كانون الثاني 2020 ، و55,28 في المئة عن كانون الثاني 2019 ).
فقد انخفض عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 46,7 في المئة عن الشهر الأول من العام الماضي.
وسجل 1260 رحلة وصول ، كذلك انخفض عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 46,69 في المئة وسجل 1257 رحلة.

تجدر الإشارة، الى ان عدد الركاب في المطار بلغ في النصف الأول من شهر شباط الحالي 70553 راكبا في مقابل 227 ألفا و 974 راكبا في نفس الفترة من العام الماضي 2020 اي بتراجع 69 في المئة .
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