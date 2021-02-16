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إقتصاد
بتكوين في أعلى سعر لها على الإطلاق
Lebanon 24
16-02-2021
|
15:05
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أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن العملة الرقمية بتكوين اخترقت حاجز الـ 50 ألف دولار للمرة الأولى في أعلى سعر تسجله على الإطلاق.
يأتي ذلك، بعدما سجلت بيتكوين، صباح اليوم، مستوى تاريخيا، حيث صعدت فوق مستوى 49.4 ألف دولار.
وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت موسكو، سجلت العملة الرقمية في منصة CoinMarketCap قراءة عند 49482 دولار، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى مستوى 49079 دولار.
ويأتي الارتفاع بعدما أعلنت شركة "تسلا" في مطلع شباط الجاري أنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في عملة "البيتكوين" كجزء من سياستها الاستثمارية المحدثة.
بالإضافة لذلك تعتزم الشركة البدء في استخدام العملة الرقمية في الدفع لقاء منتجاتها في المستقبل القريب.
المصدر: روسيا الويم
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